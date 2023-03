Pouvez-vous nous décrire brièvement votre profil et parcours professionnel ?

Mme Sara Khafifi, Manager Leader Forever Maroc. Je suis une Mompreneur. Je suis aussi Docteur en droit des Affaires, Accompagnatrice d’Entrepreneurs et de Startups, Coach en nutrition et dermocosmétologue.

Comment avez-vous connu la société Forever ?

J’ai connu la société Forever à travers un atelier de présentation produit. J’ai été tout de suite attirée par les produits cosmétiques Forever et je voulais absolument avoir la chance de pouvoir les commercialiser. C’est de cette manière que ma belle histoire avec Forever a commencé…

Parlez-nous de votre expérience de travail avec Forever ?

Choisir un métier par passion est l’une des clés de l’épanouissement professionnel. Mon expérience de travail avec Forever constitue une étape importante dans ma vie professionnelle et personnelle. Je possède à mon actif plus de 5 années d’expérience en tant que femme entrepreneur, mais aussi en tant qu’accompagnatrice d’entrepreneurs. Grâce à la franchise internationale Forever, j’ai pu développer mon projet au sein de différents pays parmi lesquels la France, l’Italie et L’Allemagne.

Que pouvez-vous nous dire sur les produits de Forever ? Qu’est-ce qui les démarque le plus des produits concurrents ?

Premièrement, l’origine des produits est très intéressante, Forever est le premier producteur du gel d’Aloès au monde et également l’apiculteur le plus important au niveau mondial.

Deuxièmement, les produits de Forever sont très diversifiés et touchent différents marchés, mais aussi différents segments.

Troisièmement, le nombre des labels et certificats de qualité obtenus par la société Forever (ISO 17025, ISO 9001, ISO14001, DERMATEST, NOT TESTED ON ANIMALS…) est un puissant stigmate d’excellence.

Que vous inspire la réussite de Forever en tant que marque leader dans le domaine de la cosmétique et des compléments alimentaires ? Quid de cette réussite au Maroc ?

En tant que spécialiste en dermo-cosmétique et en compléments alimentaires, j’affirme que Forever est incontestablement une marque Leader.

Forever a su innover dans le domaine de la cosmétique en utilisant des ingrédients naturels et en recourant à de nouvelles technologies en vue d’améliorer l’expérience client. Sa réussite au Maroc est avérée à travers la commercialisation de produits exclusifs de grande qualité et très appréciés par de nombreuses personnes.

Quel est votre avis sur la démarche de marketing multi-niveaux adoptée par Forever ?

Le Multi Niveaux Marketing MLM est un système par le biais duquel les entreprises vendent leurs produits par le canal de la vente de personnes à personnes.

Cette démarche de marketing, née d’une décision historique en 1978, a confirmé que Forever est un pionnier de l’innovation en matière de commercialisation de produits de haute qualité qui servent un but.

Cette démarche donne également à chaque distributeur indépendant toute la flexibilité et l’autonomie nécessaires pour développer sa propre franchise Forever.

Qu’évoque aujourd’hui pour vous le slogan de Forever, “Plus qu’une entreprise, nous sommes une famille” ?

À l’international, la société est présente dans plus de 160 pays et compte plus de 9 millions de distributeurs. Au Maroc, le STAFF Forever accomplit un travail phénoménal. Forever est plus qu’une entreprise, elle est en permanence auprès de nous pour nous aider à développer notre Business. C’est une véritable famille.

Quels sont les objectifs que vous avez pu réaliser en tant que femme entrepreneur ?

Accompagner les entrepreneurs et Startups, résoudre certains troubles liés à une alimentation déséquilibrée, sensibiliser sur les règles du bien-être, et accomplir cette croisée entre la cosmétique et la dermatologie, tels sont les objectifs que j’ai pu atteindre en tant que femme entrepreneur.

En cette journée, quels conseils pourriez-vous donner pour aider les femmes à mieux concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle ?

L’entrepreneuriat est un choix et un style de vie ! Les femmes entrepreneurs sont de plus en plus rassurées par notre modèle de franchise, qui leur offre un réel potentiel d’épanouissement personnel et professionnel. Les femmes représentent plus que 43 % des dirigeants d’entreprises naissantes qui dégagent 8 % de rentabilité (contre 5,7 % pour les hommes). Je dis à ces femmes qu’il faut juste oser ! Lancez-vous, car chaque défi est une opportunité ! Les femmes entrepreneurs et mompreneurs, faites sortir le leader qui est en vous ! Entourez-vous aussi des bonnes personnes, mais surtout n’oubliez jamais que ce que vous cherchez vous cherche aussi !