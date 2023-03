Au pays des sans-emploi

A la grisaille actuelle du ciel marocain, s’ajoute un autre coup de grisou. Celui-là provient d’une note publiée par le HCP. Si on dit des chiffres qu’ils sont froids et impersonnels, ceux-là provoquent une émotion particulière. Une déception tendant vers la gêne, voire le dégoût. En livrant sa radioscopie annuelle du marché du travail, le HCP jette un énorme pavé dans la mare. Qu’y apprend-on ? Eh bien, que le Marocain est essentiellement un sans-emploi. Sur 27,5 millions de citoyens en âge de travailler, 15,3 millions n’ont aucune activité, et sont donc irrémédiablement marginalisés par le marché du travail. Jamais le taux d’activité au Maroc n’a été aussi bas. À peine 44,3%. D’année en année, de plus en plus de personnes décrochent, perdent espoir et s’en vont rejoindre les limbes de l’invisibilité. Quant aux femmes, que dire ? Les chiffres sont encore plus consternants. Celles-ci n’ont jamais été autant exclues de toute activité. A cela, il faut ajouter un chiffre des plus navrants. En 2022, l’économie marocaine aura détruit (oui, vous avez bien entendu) 24.000 emplois nets. L’esprit peine à saisir…

