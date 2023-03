Le Davos de l'aérospatiale africaine et mondiale à Casablanca

Les participants et grands décideurs sont unanimes sur cette allusion, et souhaitent voir cet évènement pérennisé dans le temps pour une rencontre annuelle. Les différents débats de la journée ont permis un état des lieux du secteur sur les différents sujets de fond avec une thématique centrale pour cette édition : « Sustainable mobility » ou mobilité durable.

Ce Forum connecte les territoires, et le ciel. Les sujets de la connectivité dans le continent Africain impliquent le transport aérien, le spatial, la sécurité aérienne, la défense et sécurité, la cybersécurité, les aéroports, l’industrie, la formation, et les territoires, sur le fond de la souveraineté qui est clé.

Tous ces sujets sont défendus par des CEO venus d’Afrique et du Monde pour exprimer en direct leur vision dans les débats. Une première mondiale, la plénière d’ouverture a réuni des femmes reconnues à l’international : Yvonne Makolo, CEO Rwandair et furture présidente du Board de l’IATA, Claudie Haigneré, Astronaute, Poppy Khoza – Directrice Générale de l’Autorité de l’Aviation Civile de l’Afrique du Sud, Adeyemi Adefuenke, récemment nommée Secrétaire Général de l’AFACA – Commission de l’Aviation civile au sein de l’Union Africaine, Yannick Assouad, Executive VP Thales Avionics, Maria El Filali – Directrice Générale du GIMAS et modérée par Gueshe Wupper – Présidente de l’AJPAE.

Les experts les plus reconnus ont fait le déplacement pour profiter de cette tribune et partager leur idées et positions avec la communauté internationale. Mesfin Tasew, CEO Ethiopian Airlines, Allan Kilavuka, CEO Kenya Airways, Yehia Zakaria, CEO Egyptair, Alioune Badara Fall, CEO Air Sénégal, Joao Jorge, CEO LAM Mozambique, Aaron Munetsi des Airlines Sudafricaines, ont marqué ce forum. La filière aéronautique plus que jamais dépasse les frontières et les clivages politiques.

Visage humain de la mondialisation, la plateforme aéronautique de Casablanca a ouvert ses portes aux décideurs africains qui ont pu constater le niveau d’avancement la base aérospatiale marocaine, employant plus de 20 000 jeunes dont plus de 40% de femmes pour 120 entreprises installées. Exemple ou inspiration pour les partenaires africains, dans un secteur où les techniciens et ingénieurs manquent à l’international, l’Afrique a tout à offrir avec sa jeunesse formée et volontaire, où la souveraineté passera par l’acquisition des compétences et de la formation, comme l’explique Nasser Kamel, SG de l’UpM dans le sujet des « coulisses de la souveraineté » face à Hubert Védrine et Mohamed Berrada.

Autre sujet de souverainté, le spatial. Le CEO de Thales Alenia Space – Hervé Derrey et le CEO de l’Agence Spatiale Egyptienne Sherif Sedky ont débattu avec Jean-Paul Paloméros, ex-commandeur suprême de l’OTAN en charge de la transformation, sur les menaces de la militarisation de l’espace. Cheikh Modibo Diarra, avec Claudie Haigneré et Driss El Hadani du CRTS. Uri Oron, CEO de l’Agence Spatiale Israélienne, était des invités.

Dans le contexte international actuel, le Maroc peut devenir l’El Dorado des pays africains qui souhaitent y investir et bénéficier du transfert technologique, moyennant la nécessité de dépasser les conflits frontaliers entre pays africains, explique Khalid Safir, Directeur Général de CDG. Dans ce même débat, Brian Baird, Supply Chain Director de Boeing : « l’industrie récupère de manière agressive après la pandémie, et franchement nous ne pouvons répondre à la demande forte en avion », à comprendre que la fenêtre d’opportunité est unique pour le Maroc qui peut offrir le capacitaire, les ressources humaines qualifiées, à des taux compétitifs, pour supporter la supply chain mondiale.

L’urgence climatique a clairement pris l’aviation. Dans le débat « A quand l’avion décarboné ? » Jean-Paul Alary – CEO de Safran Aircraft Engines explique que le secteur a cinq ans pour définir son avion décarboné, avec les choix technologiques, l’innovation, l’architecture de l’avion et des systèmes de propulsion, pour arriver à temps pour 2050. La course est acharnée et implique tous les acteurs industriels.

Opportunité pour le Maroc qui est la première plateforme industrielle aéronautique en Afrique ? Le savoir-faire marocain peut servir des marchés nouveaux dont l’Afrique a besoin, si bien dans la fabrication de drones, que des V-TOL/voitures volantes, où les avions électriques de 20 à 35 places. L’avion décarboné et à hydrogène prévu pour 2050, favorisera le Maroc qui a déjà exprimé son ambition dans l’hydrogène vert, condition préalable d’avoir cette ressource produite dans une station aéroportuaire pour alimenter les avions. Le Hub de Casablanca en sera plus que jamais favorisé, et pourra devenir le point de ralliement des réseaux aériens.

Les avions décarbonés vont-ils révolutionner les villes ? En effet, des avions et des aéroports verts seront compatibles avec la ville et révolutionneront son urbanisme. Sans évoquer l’arrivée imminente des avions électriques et voitures volantes qui seront la disruption notoire des mobilités de notre siècle, un des sujets qui seront évoqués lors de la prochaine édition. Sujet de fascination pour le président du Conseil Régional Casa-Settat, Abdelatif Mazouz, qui dans le débat avec SE Le Ministre d’État Jean-Jacques Bouya de la République du Congo, se projette déjà dans comment inclure les nouvelles mobilités dans l’architecture des villes, et a expliqué comment les Ambulances volantes et les drones qui transportent médicaments vont permettre de sauver des vies autant dans les villes et que les villages. Les territoires doivent plus que jamais être conscients de ces nouvelles mobilités qui répondent parfaitement à la géographie de l’Afrique, où le point à point reste la solution la plus optimale et à moindre coût, comparativement aux réseaux ferroviaires ou routiers qui nécessitent des investissements et un entretien lourd et irrémédiable.

Le Ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, avec le Ministre de lndustrie et du Commerce Ryad Mezzour, ont ouvert la journée de ce Forum organisé par le GIMAS en partenariat avec l’AMDIE, l’ouverture par Ali Seddiki le Directeur Général et le Président du GIMAS Karim Cheikh.