Marrakech accueille la deuxième édition de mfw – maroc fashion week, du 08 au 12 mars 2023

La M.F.W – Maroc Fashion Week est aujourd’hui un rendez-vous bi-annuel, inscrit dans l’agenda international des fashion week. Le temps de quelques jours d’exception, Marrakech sera la capitale internationale de la mode, renouant ainsi avec sa tradition de temple de la créativité.

Dans l’écrin de M Avenue se tiendront le 10 mars 2023 des défilés de mode.

Fidèle à sa volonté de s’inscrire dans la durée et d’être un véritable levier de transmission, la MFW – Maroc Fashion Week organise un concours de jeunes créateurs dont le gagnant aura l’opportunité de présenter ses créations lors d’un défilé à Paris. Ce concours est organisé en partenariat avec les écoles de stylisme et de modélisme Casa Moda, Collège Lasalle et l’ESCOM. La MFW – Maroc Fashion Week aura l’honneur de recevoir l’école Academia Moda de Nazareth et son fondateur le palestinien Saher Okal qui sera membre du jury aux cotés des marocains Saïd Mahrouf et Zineb Joundy ainsi que du couturier égyptien Hany El Behairy.

Pour cette deuxième édition, la MFW – Maroc Fashion Week s’associe au Riad la Brillante, le prestigieux hôtel cinq étoiles niché en plein cœur de la Médina où se conjuguent, avec harmonie et élégance, artisanat traditionnel et modernité des lignes. Y seront exposés les 9, 10 et 11 mars 2023 des caftans et œuvres d’artisanat d’art. Cette exposition, en collaboration avec l’association « Dar Lmâalma », a été pensée comme un hommage aux savoir-faire des femmes artisanes marocaines pour célébrer la journée internationale des droits de la Femme.

Un dîner de gala aura lieu dans les murs du palace mythique Royal Mansour le samedi 11 mars 2023 et sera précédé d’un défilé des créations de grands noms de la mode venus de plusieurs régions du globe. Les bénéfices de ce dîner seront reversés à Atlas Kinder, une association qui veille, entre autres, à l’éducation des enfants orphelins.

Contact presse : LAND OF PR

Faty Chabtane / [email protected] / 0661 571 932