Pascal Blanchard : “La France a une responsabilité à réfléchir sur son passé colonial”

L’historien français Pascal Blanchard était l’un des 40 intellectuels et écrivains venus bousculer les imaginaires pour la première édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), du 9 au 12 février. Figure médiatique, co-fondateur du groupe de recherche Achac qui travaille sur les représentations et les imaginaires coloniaux et postcoloniaux, commissaire d’expositions, documentariste et auteur de nombreux ouvrages, le chercheur n’en démord pas : pour avancer, il faut regarder l’histoire en face. Avec Pascal Blanchard, nous avons parlé pensée décoloniale, wokisme, cancel culture, football et devoir de mémoire.

Que représente le FLAM pour vous qui parlez de la question coloniale depuis la France ?

J’ai été très honoré que les organisateurs me proposent de prendre part à cette réflexion autour des littératures et des pensées africaines. Je parle de là-bas, oui, mais les intellectuels autour de ces questions voyagent partout dans le monde. Il faudrait beaucoup plus d’événements comme celui-ci, qui montre toute l’énergie du continent. Certes, il y avait…