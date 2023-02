Poussez vos passions plus loin avec la nouvelle série Samsung Galaxy S23 : conçue pour aujourd’hui et pour demain

Casablanca, le 1er février 2023 – Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23, marquant une toute nouvelle ère de l’expérience ultime des téléphones premium. Grâce à son appareil photo exceptionnel, le Samsung Galaxy offre davantage de possibilités aux utilisateurs pour explorer leur créativité, telles que la prise de vidéos Nightography véritablement cinématiques grâce à l’IA. La plateforme mobile “Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy” offre des expériences de pointe, avec une intelligence artificielle révolutionnaire, une fonctionnalité gaming futuriste grâce aux graphismes mobiles les plus rapides du monde. Le Galaxy S23 Ultra intègre le stylet S Pen que les utilisateurs du Samsung Galaxy connaissent et apprécient, ce qui offre davantage de possibilités en matière de productivité, de prise de notes, de divertissement et bien plus encore. Toutes les nouvelles innovations de la série Galaxy S23 sont regroupées dans une conception impressionnante qui renforce l’engagement de l’entreprise en matière de développement durable avec plus de matériaux recyclés que n’importe quel autre smartphone Samsung Galaxy.

« La technologie déterminante se mesure, non seulement à ce qu’elle permet aux gens aujourd’hui, mais aussi à la manière dont elle contribue à un avenir meilleur », a déclaré TM Roh, Président and Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « La série Galaxy S reflète les nouveaux standards, porteuse d’expériences de smartphone premium dignes de confiance. En fusionnant puissance et innovation durable, notre mission est de redéfinir les performances de pointe. »

Un appareil photo avec plus de mégapixels et de contrôles créatifs, de jour comme de nuit

Le Galaxy S23 Ultra facilite à toutes les catégories de photographes la prise de vue d’un contenu spectaculaire. Il offre le système de caméra le plus avancé de Samsung Galaxy, adapté à presque toutes les conditions d’éclairage et conçu pour rendre des détails incroyables. Les capacités améliorées de Nightography transforment la façon dont la série Galaxy S optimise les photos et les vidéos dans un large éventail de conditions ambiantes. Qu’il s’agisse de filmer son concert préféré, de prendre un selfie avec un aquarium ou de prendre une photo de groupe avec des amis lors d’un dîner, les utilisateurs peuvent obtenir des images et des vidéos plus nettes. Le bruit visuel est corrigé par un nouvel algorithme de traitement du signal d’image (ISP) alimenté par l’IA qui améliore les détails des objets et la tonalité des couleurs.

La plate-forme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy est optimisée pour Samsung et exclusive au moment du lancement de la série Galaxy S23. La compatibilité avec le S pen n’est disponible que sur le Galaxy S23 Ultra de la série Galaxy 23. Comparé au Galaxy S22 Ultra

Dans une première Samsung Galaxy, le S23 Ultra est doté d’un nouveau capteur Adaptive Pixel de 200 Mpx qui immortalise des instants mémorables avec une précision incomparable. Il utilise le Pixel Binning pour prendre en charge plusieurs niveaux de traitement haute résolution à la fois. Et, comme les selfies sont plus importants que jamais dans la façon dont nous communiquons aujourd’hui, la série Galaxy S23 présente un autofocus rapide et notre première caméra selfie Super HDR, qui passe de 30 à 60 images par seconde, pour des images et des vidéos en façade nettement meilleures.

Aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’un contrôle créatif et d’une personnalisation ultimes, la série Galaxy S offre une suite d’outils qui distinguent toute expérience photographique. L’application Expert RAW, disponible exclusivement sur le Samsung Galaxy, permet de prendre et de retoucher des images de type reflex numérique en RAW et JPEG, sans avoir besoin d’un équipement photo encombrant. Ils peuvent découvrir l’art de la photo à expositions multiples ou capturer une vue claire de la Galaxie avec les paramètres Astrophoto et maintenant, après avoir été téléchargées sur le Galaxy s23, les fonctionnalités expertes sont accessibles dans l’application Camera native de Samsung. D’autre part, les nouvelles capacités de zoom de l’application Camera Controller de la Galaxy Watch5 permettent aux utilisateurs de capturer un cliché parfaitement cadré directement depuis leur poignet.

D’autres améliorations ont été apportées à la caméra :

Lorsque la lumière est faible ou dans des situations qui créeraient normalement un flou, les vidéos sont stables grâce aux angles du stabilisateur d’image optique (OIS) doublé dans toutes les directions (Galaxy S23 Ultra).

L’enregistrement vidéo est plus cinématique grâce à la vidéo 8K améliorée à 30 images par seconde avec un angle plus large.

L’intelligence artificielle des objets analyse chaque détail de l’image, jusqu’aux plus infimes traits du visage tels que les cheveux et les yeux, pour refléter avec précision les caractéristiques dynamiques d’une personne.

Pour une expérience vidéo encore plus riche, la nouvelle fonction d’enregistrement audio à 360° du Galaxy Buds2 Pro crée un son multidimensionnel.

Sur le Galaxy S23+ et le Galaxy S23, l’appareil photo emblématique de Samsung Galaxy reçoit également un look amélioré. Le boîtier de contour a été remplacé, marquant une nouvelle ère du design essentiel des Galaxy qui permet à toute la série de se distinguer.

La technologie de pixel binning mise à jour par Samsung pour le Galaxy S23 Ultra offre des options de sortie de 200MP, 50MP et 12MP. Expert RAW doit être téléchargé séparément sur le Galaxy Store, gratuitement, avant d’être utilisé. Les utilisateurs de la série Galaxy S23 peuvent également télécharger Expert RAW dans l’onglet « Plus » de l’application Samsung Camera. L’application Expert RAW est disponible sur les séries Galaxy S23 (S23 Ultra, S23+, S23), Z Fold4, Galaxy S22 (S22 Ultra/S22+/S22), Z Fold 3, S21 Ultra, S20 Ultra, Z Fold 2, et Note 20 Ultra. Préalablement téléchargée sur la série Galaxy Watch5. Les vidéos 8K ne peuvent être lues en résolution 8K que sur des appareils prenant en charge la résolution 8K. La fonctionnalité sera disponible sur le Galaxy Buds2 Pro associé à un smartphone Samsung Galaxy fonctionnant avec One UI 5.0 ou plus et prenant en charge LE Audio, y compris la série Galaxy S23. L’installation des dernières versions logicielles du smartphone Samsung Galaxy et des appareils Galaxy Buds est requise. Pour activer la fonction, allez dans l’application Samsung Camera > appuyez sur Paramètres de l’appareil photo après avoir sélectionné le mode vidéo > appuyez sur Options vidéo avancées > activez l’enregistrement audio 360.

Les performances de pointe ouvrent la voie à l’avenir des jeux mobiles

Aussi bien pour les créateurs que pour les gamers, le besoin de repousser les limites et de réimaginer constamment ce qui est possible nécessite une technologie qui dépasse les attentes. Samsung et Qualcomm optimisent ensemble l’expérience Galaxy avec la toute nouvelle « Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy » la plateforme la plus puissante et la plus efficace jamais intégrée à un smartphone Samsung Galaxy et le Snapdragon le plus rapide actuellement disponible. Parallèlement, sur le Galaxy S23 Ultra, une batterie de 5000 mAh alimente un appareil photo plus grand que celui du Galaxy S22 Ultra sans augmenter la taille du téléphone.

Une micro architecture de CPU nouvellement conçue augmente les capacités de traitement de la série Galaxy S23 d’environ 30 % par rapport à la série Galaxy S22. La capture de photos époustouflantes dans des conditions de faible luminosité nécessite des milliards de calculs par seconde, c’est pourquoi l’architecture NPU très efficace du Samsung Galaxy a été optimisée de 49 % pour équilibrer les performances et la puissance tout en utilisant un algorithme d’IA pour aider les utilisateurs à prendre des photos et des vidéos spectaculaires. L’une des améliorations les plus importantes de la série Galaxy S23 est le GPU optimisé, qui est environ 41 % plus rapide par rapport à la série Galaxy 22 et conçu spécialement pour les utilisateurs actifs.

En prévision de l’avenir du réalisme numérique ultime, le Galaxy S23 Ultra est prêt à prendre en charge le ray tracing en temps réel, qui fait son entrée dans le monde du jeu mobile. Les utilisateurs pourront voir des rendus de scènes nettement plus réalistes, grâce à une technologie qui simule et suit chaque rayon de lumière. De plus, la chambre à vapeur du Samsung Galaxy, désormais plus grande et présente sur tous les modèles de la série Galaxy S23, vous permettra de poursuivre votre jeu.

Toute cette puissance est à la base du vaste écran de 6,8 pouces du Galaxy S23 Ultra, doté d’une courbure réduite afin de créer une surface plus grande et plus plate pour la meilleure expérience visuelle sur un smartphone Samsung Galaxy. La fonction unique de confort amélioré de Samsung Galaxy permet aux utilisateurs d’ajuster les tons de couleur et les niveaux de contraste, réduisant ainsi la fatigue oculaire liée à l’utilisation de l’écran la nuit. Le booster de vision s’ajuste désormais à trois niveaux de d’éclairage au lieu de deux pour combattre la luminosité et l’éblouissement à la lumière du jour.

La durabilité au cœur de Samsung Galaxy

La série Galaxy S23 place la barre plus haut en matière de technologie haut de gamme qui peut enrichir la vie des gens et contribuer à une planète plus saine. Depuis la série Galaxy S22, Samsung Galaxy augmente son utilisation de matériaux recyclés, passant de six composants internes dans le Galaxy S22 Ultra à 12 composants internes et externes dans le Galaxy S23 Ultra. La série Galaxy S23 comporte également une plus grande variété de matériaux recyclés que tout autre smartphone Galaxy, notamment de l’aluminium et du verre recyclés avant consommation et des plastiques recyclés après consommation provenant de filets de pêche, de bouteilles en PET et de barils d’eau mis au rebut.

L’affirmation selon laquelle le Snapdragon le plus rapide du monde est valable à partir du 1er février 2023. Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierces. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme IEC 61960. La capacité nominale est de 4855mAh pour le Galaxy S23 Ultra. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Améliorations des performances de l’AP par rapport à la génération précédente de chipset. Les performances réelles dépendent de l’environnement de l’utilisateur, des conditions, des logiciels et des applications préinstallés. Comparé au Galaxy S22 Ultra. Les mesures de l’écran sont en diagonale. La zone d’affichage réelle est inférieure en raison des bords arrondis et du dispositif de caméra.

La nouvelle série S est la première à proposer le verre Corning® Gorilla® Victus® 2, qui présente une durabilité accrue pour une utilisation à long terme et qui consiste en une moyenne de 22 % de contenu recyclé avant consommation. Par ailleurs, chaque smartphone Galaxy S23 est livré dans une boîte d’emballage repensée, fabriquée avec du papier complètement recyclé.

Avec la série Galaxy S23, Samsung Galaxy cherche à minimiser son impact sur l’environnement sans compromettre la qualité et le côté esthétique. La série Galaxy S23 est certifiée UL ECOLOGO®, ce qui signifie que le produit a été certifié pour son impact réduit sur l’environnement.

Une sécurité et une confidentialité simples à utiliser

Les expériences sécurisées et privées sont le point de départ de la série Galaxy S23. Chaque smartphone est doté de la protection de bout en bout Samsung Knox, qui a reçu plus de certifications gouvernementales et industrielles que tout autre appareil, plateforme, ou solution mobile sur le marché. Grâce au tableau de bord de sécurité et de confidentialité de Samsung Galaxy, les utilisateurs ont une visibilité totale sur les personnes qui ont accès à leurs données et sur l’utilisation qui en est faite. Il suffit d’un coup d’œil pour voir si des données personnelles sont en danger et recevoir des messages simples pour modifier les paramètres afin de rendre l’expérience plus sûre. Les utilisateurs peuvent également décider exactement quelles applications et quels programmes ont accès à leurs données et comment elles peuvent être utilisées.

Pour un niveau de sécurité supplémentaire, Knox Vault, qui a été introduit pour la première fois sur la série Galaxy S21, protège les informations sensibles sur la série Galaxy S23 en les séparant du reste de l’appareil, y compris le système d’exploitation, pour une protection renforcée contre les failles.

Pour les utilisateurs qui souhaitent prolonger la durée de vie de leur appareil, l’expérience premium de la série Galaxy S23 peut être maintenue au fil des ans grâce à quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation et à cinq ans de mises à jour de sécurité. Pour améliorer sa durée de vie, les utilisateurs peuvent également tirer parti de programmes tels que Samsung Care+, un service d’assistance pour les dommages accidentels, les réparations et autres.

Plus de liberté et de flexibilité pour un mode de vie connecté

Au cœur de l’expérience de la série Samsung Galaxy S se trouve l’innovation sans compromis du Samsung Galaxy Ultra. Mais la puissance et les capacités créatives du Samsung Galaxy Ultra ne s’arrêtent pas aux smartphones. Avec le tout nouveau et tout premier Galaxy Book3 Ultra, et la Galaxy Tab S8 Ultra, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’un écosystème Samsung Galaxy ultime.

Le verre Corning® Gorilla® Victus® 2 est incorporé dans l’écran avant et le couvercle arrière de la série Galaxy 23. Les produits et services certifiés UL ECOLOGO® sont vérifiés pour leur impact environnemental réduit sur la base de critères de performance environnementale tout au long de leur cycle de vie, y compris la réduction de l’énergie, les matériaux, la santé, l’environnement, la fabrication et les opérations. La série Galaxy S23 est conforme à la norme UL 110, qui est la norme environnementale UL pour la durabilité des téléphones mobiles. La disponibilité et les délais des mises à niveau du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité peuvent varier selon le modèle d’appareil et le marché. Les appareils pouvant bénéficier de quatre générations de mises à niveau du système d’exploitation Android et de cinq années de mises à jour de sécurité sont actuellement les suivants : série Galaxy S23 (S23 Ultra/S23+/S23), série Galaxy S22 (S22/S22+/S22 Ultra), série S21 (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3 et série Tab S8 (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra). Des conditions générales s’appliquent. La couverture Samsung Care+, le type de service et le remboursement peuvent varier selon le marché et des franchises (frais de service supplémentaires) peuvent s’appliquer. Pour des informations détaillées sur Samsung Care+, veuillez consulter le site www.samsung.com/samsung-care-plus/.

Sur tous les modèles de la série Galaxy S, les expériences connectées bénéficient de nouveaux avantages. Samsung Multi Control, qui permet de connecter les fonctionnalités de la souris et du clavier entre un PC Samsung Galaxy et une tablette, s’étend désormais aux Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 pour une flexibilité ultime entre les appareils. De plus, une meilleure utilisation du texte permet de copier et coller facilement du texte, comme des URL, d’un appareil à l’autre pour reprendre une activité sur un deuxième périphérique. Sur le Galaxy S23 Ultra, Google Meet associé à Samsung Notes et le S Pen intégré rendent les appels vidéo encore plus collaboratifs. Grâce au partage en direct de Google Meet, les participants peuvent coéditer simultanément un document à partir de chacun de leurs appareils Android, plutôt que de visualiser un écran partagé.

Disponibilité

La série Galaxy S23 se décline en quatre colories inspirées de la nature : Phantom Black, Cream, Green et Lavender.

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23 seront disponibles en précommande à partir du 1er Février. Le prix de vente public recommandé est à partir de 10 990 MAD.

Précommandez le Galaxy S23|S23+ et recevez gratuitement une Galaxy Watch4(40mm) et une Galaxy

Watch4 (44mm) à la précommande du Galaxy S23 Ultra.

Une panoplie d’avantages accompagnera cette période de précommande :

Un abonnement Spotify Premium de 3 mois;

Une garantie d’un an sur la casse d’écran à un prix spécial.

Pour plus d’informations sur la série Galaxy S23, veuillez consulter : www.samsung.com

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseaux et de la mémoire, des systèmes LSI et des solutions LED.

Pour les dernières nouvelles, veuillez consulter la salle de presse Samsung à l’adresse http://news.samsung.com