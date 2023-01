Paris sportifs en ligne : la MDJS et DAMANE CASH s’allient autour de l’innovation au service de l’inclusion financière

Désormais, les joueurs de la MDJS pourront se diriger vers l’une des 900 agences Damane Cash pour recharger leurs comptes de jeu en ligne. En plus des canaux jusque-là disponibles (dépôt d’espèce, virement, cartes monétiques), les joueurs pourront à présent également alimenter leur compte au niveau d’un point de vente Damane Cash. Les gagnants pourront aussi y récupérer leurs gains, sans se déplacer au siège de la MDJS.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche responsable et citoyenne de la MDJS qui vise à canaliser la demande de jeux vers un circuit formel via sa nouvelle plateforme de jeu en ligne www.mdjsjeux.ma. A travers ces nouveaux services de proximité, la MDJS renforce sa politique d’amélioration de l’expérience client en matière de proximité, d’instantanéité et de sécurité.

Ce partenariat permettra à Damane Cash, à travers une offre digitale adaptée à la clientèle de la MDJS, de poursuivre sa stratégie de diversification de son offre de produits et services de proximité, et d’équiper une cible, faiblement bancarisée, en comptes de paiement et M- wallets gratuits.

A propos de la MDJS

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) est une entreprise publique à mission dont la raison d’être est, à l’instar de toute loterie d’Etat à travers le monde, d’encadrer l’activité de paris sportifs et de loteries en canalisant la population de joueurs vers une offre légale et responsable.

Partenaire N°1 du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports soutient le sport marocain depuis plus de soixante ans en versant l’intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National du Développement du Sport) dont l’objet est notamment de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Résolument citoyenne, la MDJS a obtenu pour la première fois le label RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de la CGEM en 2013. En reconnaissance de ses efforts constants pour protéger les intérêts de ses parties prenantes ce label lui a été renouvelé deux fois depuis.

Par ailleurs, en reconnaissance de la conformité de ses pratiques aux meilleurs standards internationaux, la MDJS a obtenu, et renouvelé régulièrement depuis 2013, la certification du plus haut niveau en matière de Jeu Responsable délivrée par la WLA (World Lottery Association). La MDJS dispose également de la certification en matière de sécurité des systèmes conforme à la norme ISO 27001 assurant à ses joueurs l’intégrité de ses opérations.

Retrouvez toutes les actualités de la MDJS sur : www.mdjs.ma

A propos de Damane Cash

Etablissement de paiement, filiale 100% de BANK Of AFRICA, Damane Cash propose des services financiers et para-financiers à travers plus de 900 agences couvrant des horaires élargis 7j/7. Ces guichets multiservices offrent aux clients de nombreux services de proximité, notamment le transfert international et national, le paiement des factures et taxes, les recharges téléphoniques, les services CNSS, et aussi l’ouverture du compte de paiement mobile « Damane Pay » qui donne accès à un M-wallet et une carte monétique.

Pour mieux nous connaître www.damanecash.ma