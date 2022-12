“Vous, c’est nous” : le Maroc comme symbole

Soufiane Boufal est réputé pour ses dribbles. Lors du match opposant les Lions de l’Atlas à l’Espagne, l’international marocain a laissé exprimer sa palette technique, notamment en faisant danser son adversaire du jour, Marcos Llorente. Coutumier des feintes et des crochets face aux défenseurs, l’ailier du SCO d’Angers n’a pas pu, en revanche, éviter la polémique suscitée par ses propos tenus après la rencontre.

Quelques minutes après la qualification historique du Maroc en quarts de finale de la Coupe du Monde, Soufiane Boufal était attendu en zone mixte. Visiblement ému, l’ancien joueur de Southampton a tenu à exprimer sa gratitude. “On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Cette victoire leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, tous les peuples arabes, tous les peuples musulmans du monde”.

Le continent manque à l’appel. Des internautes africains n’ont pas tardé à réagir, en exprimant leur déception, parfois leur colère, sur les réseaux sociaux. De quoi contraindre Soufiane Boufal à s’excuser, moins de 24h plus tard, sur son compte Instagram : “Pardon d’avoir oublié de citer tout le continent africain hier en interview d’après-match. Merci d’être derrière nous, je vous dédie aussi la victoire évidemment. On est fiers de représenter tous nos frères du continent. On est ensemble.”

Anecdotique, la scène témoigne pour autant de l’adhésion suscitée par les Lions de l’Atlas depuis le début de la compétition, aussi bien en Afrique que dans le monde arabe.

Le football arabe, l’histoire africaine

À l’image des deux dirigeants, d’autres chefs d’Etat ont d’ailleurs tenu à appeler le roi Mohammed VI afin de le féliciter

Signe de cette adhésion, la réaction des chefs d’Etat et hommes politiques arabes et africains. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, s’est empressé de publier sur son compte Twitter : “Toutes nos félicitations au Maroc pour sa précieuse victoire aujourd’hui et son ascension triomphale jusqu’aux quarts de finale. Vous avez honoré le football arabe et nous attendons plus de vous, Inchallah. Meilleurs vœux de succès”.

Le président de la République du Sénégal et de l’Union africaine, Macky Sall, lui a emboîté le pas en adressant ses “chaleureuses félicitations pour cette brillante qualification aux quarts de finale de la Coupe du Monde”, tout en souhaitant “bonne chance pour la suite”.

À l'image des deux dirigeants, d'autres chefs d'Etat ont d'ailleurs tenu à appeler le roi Mohammed VI afin de le féliciter.