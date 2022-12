Médias : les Lions de l’Atlas vus par la presse internationale

E l País

Tout en jeux de mots “L’Espagne s’écrase contre le mur marocain et fait naufrage aux tirs au but”. Le renvoi aux migrants est à peine voilé.

Marca

Maudits penalties Le quotidien madrilène place l’élimination espagnole dans le registre de la malédiction. La Roja accuse désormais quatre défaites aux tirs au but en cinq éditions de Coupe du Monde.

La Gazzetta dello Sport

Le mur Bounou Le plus ancien quotidien sportif italien a salué la performance du gardien de but marocain. De Schumacher (Allemagne) en 1982 à Bounou en 2022, la Gazzetta a dressé un top 10 des meilleurs gardiens en séance de tirs au but en Coupe du Monde.

L’Equipe

Ode au…