Pronostics: la demi-finale, un nouveau cap historique pour les Lions de l'Atlas

Nous le soulignions la semaine dernière: l’Histoire s’écrit sous nos yeux. Après une qualification en huitième de finale, attendue depuis 36 ans, les hommes de Walid Regragui ont réussi un autre exploit au Qatar en se hissant en quarts de finale la Coupe du Monde, un niveau de la compétition jusque-là jamais atteint par le Maroc, ni par aucune nation arabe. En remportant son match contre l’Espagne aux tirs au but, grâce notamment à une grande performance du gardien Yassine Bounou, les Lions de l’Atlas rejoignent les happy few africains ayant atteint ce stade de la compétition, après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010). Un exploit célébré évidemment par des millions de Marocains qui ont envahi les grandes artères du royaume dès la panenka réussie d’Achraf Hakimi. À qualification historique, célébration historique : les festivités ont été notamment marquées, pour la première fois, par la…

