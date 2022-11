Nouvelle convention de partenariat entre Markoub.ma et Supratours

La première plateforme marocaine de réservation en ligne d’autocars marKoub.ma a signé une nouvelle convention de partenariat avec la société Supratours, Filiale de l’ONCF.

Désormais, les utilisateurs de l’application et du site internet marKoub.ma, pourront acquérir leurs tickets de voyage Supratours en toute liberté, simplicité et rapidité à travers des transactions d’achat hautement sécurisées.

Un partenariat qui offrira aux utilisateurs de Markoub.ma un accès en temps réels aux horaires, aux prix et à toutes les informations nécessaires pour préparer et réserver leurs voyages à bord des autocars Supratours.

Ce partenariat permettra également de renforcer l’offre de transport existante et d’améliorer l’expérience des voyageurs grâce au large réseau d’agence Supratours, à la qualité de ses services et à sa flotte d’autocars haut de gamme, confortables et sécurisés.

La société Supratours est une filiale de l’ONCF qui assure le transport routier des voyageurs en coordination Rail/Route et qui est classée parmi les sociétés leaders dans ce domaine et pionnière dans la desserte des régions du sud du Maroc.

Depuis 2017, la plateforme a permis à 5 millions de ses utilisateurs de consulter les offres de transport de 55 opérateurs partenaires, et qui desservent plus de 200 destinations dans le Royaume du Maroc. marKoub.ma permet également de réserver sa place et de payer ses tickets d’autocars en ligne ou en espèces.