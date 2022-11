Visa for music, le ciné coréen à l'honneur, “La conspiration du Caire” en salles... les sorties de la semaine

Musique sans frontières

Festival. Entièrement dédié aux musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, et s’adressant plus particulièrement aux jeunes passionnés, le festival Visa for music revient pour une neuvième édition. La nouveauté cette année est qu’il se déroulera dans le cadre du projet “Rabat, capitale africaine de la culture”, comme cela a précédemment été le cas pour le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) en juin dernier. Sélectionnés par le jury du festival, près d’une quarantaine d’artistes des quatre coins du monde (Portugal, Rwanda, Bénin, Liban, Ouganda, Mayotte, Jamaïque, etc.) investiront différents lieux de la capitale pour des concerts inédits. Le festival proposera également plusieurs cycles de conférences et tables rondes, axés autour de l’accessibilité des industries culturelles et musicales, en présence de professionnels, mais aussi des afters, soirées festives animées par des DJs et une parade avec des artistes de carnaval d’Afrique et des Caraïbes. Du 16 au 19 novembre au Palais Tazi, Rabat. www.visaformusic.com.

Au nom de la rose

Cinéma. Après le succès de Le Caire confidentiel en 2017, le réalisateur égypto-suédois Tarik Salih ne change pas…