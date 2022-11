Dina Bensaïd, du piano à la baguette

L a musique dans les doigts

Toute petite, Dina Bensaïd baigne dans la musique classique, notamment grâce à son père, Farid Bensaïd, président fondateur de l’Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) et de la Fondation Ténor pour la culture.

“J’avais en tête de rentrer au conservatoire de Paris. Statistiquement, c’est plus dur que d’accéder à Polytechnique” Dina Bensaïd

Dès 4 ans, elle apprend le piano à Casablanca. Pourquoi le piano en particulier ? C’était simplement “l’instrument le mieux enseigné dans la ville”, à l’époque. À 15 ans, elle intègre l’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot, à Paris, avec des horaires aménagés qui lui permettent d’allier études et pratique artistique. Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, Dina Bensaïd se jette dans le “grand bain”. “J’avais en tête de rentrer au conservatoire de Paris. Statistiquement, c’est plus dur que d’accéder à Polytechnique”, précise-t-elle. Acceptée, elle y étudie le piano mais aussi la direction d’orchestre, car elle sent qu’il lui…