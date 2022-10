Le Boualem et la gestion de l’alcool dans le MarocModerne

Zakaria Boualem est tombé sur une information qui lui avait échappé, et qui lui a littéralement retourné l’estomac. Saviez-vous, cher lecteur, que pas moins d’une vingtaine de personnes ont trépassé à Ksar El Kébir il y a quelques jours suite à l’ingestion fatale d’alcool frelaté ? Saviez-vous que ce drame épouvantable était le second du genre, puisqu’en plein été, l’an dernier, alors que nous batifolions gaiement dans les vagues en évitant les interdictions de circuler, ils étaient déjà une autre vingtaine à subir le même sort funeste ? L’enquête avait alors fait état d’un mélange contenant des “matériaux de désinfection”, vendu entre 15 et 25 dirhams la bouteille de 75 centilitres. Imaginez-vous un peu vous envoyer dans le gosier du liquide de désinfection qui, toujours selon l’enquête, “détruit les cellules et les organes du système digestif, ainsi que les reins, très rapidement”. C’est un massacre, il n’y a pas d’autre mot pour décrire des empoisonnements de cette envergure. Un drame qui porte en lui une charge de misère insupportable. Car si ces hommes ont été précipités dans les bras…

