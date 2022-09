Nass El Ghiwane, Oum Khaltoum et Fary sur scène, le thriller de Driss Roukhe au ciné... les sorties de la semaine

Mémoire égarée

Cinéma. Avec Jrada Malha, Driss Roukhe signe son premier long-métrage. Ce thriller psychologique (qu’il a réalisé, co-écrit avec Adnane Mouhejja et dans lequel il joue son propre rôle) est porté par de célèbres têtes d’affiche. La distribution compte en effet Mouna Rmiki, Khansa Batma ou encore Fatima Zahra Bennacer. Le pitch : Rania (campée par Mouna Rmiki) souffre de troubles de la mémoire et est manipulée par une organisation secrète. Driss Roukhe, le comédien passé derrière la caméra, avait auparavant réalisé des clips, courts-métrages et séries. En 2a021, la chaîne Al Aoula se félicitait d’ailleurs du succès phénoménal de la série Bnat El Assas, qu’il a réalisée. Jrada Malha (Lost, pour le titre international) est actuellement en salles, mais aussi en compétition au Festival national du film de Tanger. En salles dans tous les Mégarama.

Nass El Ghiwane, le retour

Musique. Après un concert au Mégarama de Casablanca en avril dernier, le groupe Nass El Ghiwane se produira au Théâtre national Mohammed V de Rabat. Surnommés les “Rolling Stones…