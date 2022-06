Anouar Invest inaugure les travaux d’extension de son unité de production de biscuiterie Best Biscuits Maroc en présence du Ministre de l'industrie et du commerce

La holding Anouar Invest lance les travaux d´extension de son usine Best Biscuits Maroc. Une initiative motivée par son souhait d´offrir aux consommateurs une variété de produits inédits et à valeur ajoutée.

Anouar Invest dote sa filiale Best Biscuits Maroc d´une unité de production supplémentaire. L’usine située à Had Soualem, gagnera en taille et en potentiel grâce à ces quartiers additionnels. L’extension, dont l’inauguration des travaux s’est faite en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, mise sur la biscuiterie et le snacking, et traduit la volonté du groupe de répondre à une demande tant nationale qu’internationale.

Représentant un investissement total de 350 millions de dirhams, lequel sera déployé en 3 phases à horizon 2024. Cette extension va permettre à terme la création de 700 emplois directs. Le Groupe envisage par là le développement d´une offre innovante, diversifiée et parfaitement en mesure de rivaliser avec les produits d’importation.

A noter que Best Biscuits Maroc en est à son troisième chantier de ce type. Le premier achevé en 2015, puis le second en 2020 ayant renforcé le parc industriel. Elle est à ce jour la plus grande usine de production de biscuiterie au Maroc, en superficie comme en capacité de production.

Dans un contexte où l’industrie a été malmenée par la crise économique liée au COVID, le groupe s’inscrit dans une dynamique de croissance en réalisant cet investissement qui lui permettra d’amorcer un nouveau cycle de développement.

« Ce nouvel investissement témoigne de la grande dynamique que connait le secteur de la biscuiterie, dans le cadre du contrat-programme du développement des industries agroalimentaires le “Made in Morocco” gagne en qualité et en compétitivité pour s’affirmer en référence mondiale. » a déclaré M. Mezzour. Il a également souligné « L’investissement dans ce secteur augmente considérablement notre capacité de production nationale, renforce l’intégration des chaînes de valeur, crée plus d’emplois et contribue davantage à la sécurité alimentaire et à la souveraineté industrielle de notre pays, conformément aux Hautes Orientations Royales. C’est un secteur porteur avec un haut potentiel: à date, nous avons accompagné, dans le cadre du Fonds de Développement Industriel et des Investissements (FDII), 26 projets dans la filière de la biscuiterie, chocolaterie, confiserie totalisant un montant d’investissement d’environ 2 MMDH qui permettront de créer environ 5400 emplois directs ».

Pour rappel, Excelo est le leader incontesté de la biscuiterie au Maroc. Marque de fabrique de l’usine Best Biscuits Maroc, cette dernière emploie près de 1500 personnes et est dotée d’une capacité de production en mesure de répondre à la demande du marché national et international. Disposant d’un système de management résolument orienté client, Best Biscuits Maroc est certifiée par l’organisme AFNOR ISO 9001 et ISO 22000, et détient également le label HALAL ainsi que TAHCEINE de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR). Forte de ses équipes qualifiées et de son savoir-faire reconnu, l’entreprise dispose de toutes les compétences à même de garantir une offre adaptée à toutes les attentes.