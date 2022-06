A Mediouna et Al Hoceima, les dessous de la réélection de cinq sièges parlementaires

Le verdict est tombé fin mai. La Cour constitutionnelle a invalidé cinq résultats enregistrés lors des élections législatives du 8 septembre 2021 à Al Hoceima et à Mediouna. Pour cette dernière, la Cour a annulé l’élection de l’Istiqlalien Hachem Amine Chafik qui a “distribué des tracts ne comportant que sa photo, sans indiquer qu’il était tête de liste, et sans mentionner le nom de son second, trompant les électeurs sur le mode de scrutin qui est par liste, et non individuel, et profitant du fait que les élections législatives, communales et régionales ont eu lieu en une seule journée, alors que le scrutin n’est pas lié à une seule élection, ce qui a constitué une manœuvre frauduleuse, et a affecté le résultat du scrutin en faveur du candidat vainqueur”, peut-on lire dans la décision. Dans…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner