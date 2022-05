Sebta et Melilia : réouverture des postes frontaliers le mardi 17 mai

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé, ce jeudi 12 mai, que la réouverture des postes frontaliers et des douanes des deux enclaves aurait lieu mardi prochain à minuit, apprend-on auprès de l’agence de presse espagnole EFE.

À Sebta, des travailleurs d’entreprises municipales et du personnel du service des routes de l’État entament, aujourd’hui dans la zone du poste frontalier de Tarajal, les derniers travaux de gestion des frontières, a constaté l’agence.

À Melilia, où seul le poste de Beni-Ansar sera rouvert, des sources de la délégation gouvernementale ont informé EFE que la frontière était prête pour la réouverture, bien que les travaux et améliorations prévus, et qui seront réalisés parallèlement à l’activité du point de passage frontalier une fois la réouverture effectuée, ne soient pas encore terminés. L’objectif de ces travaux est l’installation de caméras biométriques qui permettront de contrôler les entrées et sorties de la ville.

Pour la déléguée du gouvernement central de Madrid dans l’enclave, Sabrina Moh, le but est d’obtenir “une frontière en accord avec le XXIe siècle”, garantissant sûreté et fluidité au niveau du poste frontalier.

Pour rappel, le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares avait confirmé mardi, lors d’un point de presse conjoint avec son homologue marocain Nasser Bourita, que la réouverture des “frontières terrestres” entre les deux royaumes s’effectuerait dans les jours à venir.