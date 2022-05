José Manuel Albares annonce une ouverture prochaine des frontières de Sebta et Melilia

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, en déplacement à Marrakech, a annoncé aujourd’hui que les postes-frontière des villes de Sebta et Melilia rouvriraient “dans les prochains jours”, après plus de deux ans de fermeture coïncidant avec la pandémie et la crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc.

Par La Rédaction