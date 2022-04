NCRM et Infoteam se partagent les marchés de la numérisation des actes d’état civil de Casablanca, Settat et El Jadida

NCRM et Infoteam ont, d’après l’extrait du procès-verbal de la séance d’ouverture des plis consulté par nos soins, candidaté pour les deux lots. La première s’est vue adjuger le lot concernant les préfectures, provinces et préfectures d’arrondissement du Grand Casablanca — couvrant également Mohammedia, Berrechid, Benslimane et Sidi Bennour — pour un montant de 24,1 millions de dirhams, tandis que la seconde a hérité du lot couvrant les provinces de Settat et d’El Jadida, pour une enveloppe de 25,3 millions de dirhams. Des sommes bien au-delà de l’estimation initiale de la DGCL pour ces deux marchés, qui était respectivement de 22,5 et 22,1 millions de dirhams. Dans le détail, il s’agit de la “la constitution de bases de données électroniques de…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner