Mardi à Casa, jour du match Maroc - Congo

Ce mardi est certes pluvieux mais tu te lèves de bonne humeur. Ce soir, c’est la fête. Pour une fois tes yeux ne seront pas rivés sur l’Europe et les soirées Champions League qui font scintiller tes mirettes, mais sur ce stade à côté duquel tu passes chaque jour, le stade “Donor”. Casa n’est pas ta ville, mais contrairement à beaucoup de Casablancais, tu penses que cet OVNI, niché en son cœur, donne un supplément d’âme à la métropole. Cette fois-ci, ce n’est pas le Raja ou le Wydad qui s’y produisent, mais l’équipe nationale. Et l’enjeu est de taille. L’mountakhab peut se qualifier pour le sixième Mondial de son histoire et tu te dis que tu aimerais bien y apporter ta contribution, si petite soit-elle. Mais ce mardi matin, tu n’as toujours pas de ticket pour aller au stade. Tu as pourtant bien essayé d’en acheter sur le site de la FRMF. En vain. L’accès au portail est bloqué. En jetant un coup d’œil à l’URL, tu comprends que le marché de la billetterie pour ce match a été…

