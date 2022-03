Jazzablanca, Visa for Music, Tanjazz, FIFM… La feuille de route des festivals du royaume pour 2022 

Les beaux jours sont de retour. Tandis que la situation épidémiologique du pays continue de se stabiliser, certains des grands rendez-vous de la vie culturelle du royaume reviennent sur le devant de la scène, après deux ans d’absence. Pour le plus grand plaisir de leurs publics.

Le livre à Rabat

C’est d’abord le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui a annoncé son retour en 2022. Bien que délogé à Rabat exceptionnellement pour cette édition, le rendez-vous du livre aura lieu à partir du 6 juin prochain. Selon des informations parvenues à TelQuel en février dernier, l’invité d’honneur de cette année est l’Afrique, et le budget initial de 12 millions de dirhams alloué à l’événement a été augmenté. Tandis que la commission chargée de la programmation culturelle avance dans ses préparatifs, de nouvelles annonces sur le déroulement de cette édition devraient être faites dans les semaines à venir.

À Marrakech, électro et cinéma

Du côté de la ville ocre, ce sont deux rendez-vous culturels qui sont d’ores et déjà annoncés. Alors que la 19e édition du Festival international du film de Marrakech devait se tenir du 29 novembre au 7 décembre dernier avant d’être annulée, le FIFM est enfin de retour. Les dates prévues pour l’année 2022 vont du 11 au 19 novembre. Toujours à Marrakech, le Festival Oasis, spécialisé dans la musique électronique, devrait quant à lui se tenir du 16 au 18 septembre 2022.

Visa for Music reste hybride

C’est aussi Visa for Music, dont la direction artistique revient à Brahim Mazned, qui a annoncé ses dates pour l’année 2022. Contrairement aux autres festivals, Visa For Music n’a pas été reporté pendant les deux ans de pandémie. Au lieu de ça, le festival a proposé un format intégralement digital pour l’année 2020, et un format hybride l’édition d’après.

Cette neuvième édition, qui aura lieu du 16 au 19 novembre prochain, devrait se situer dans la continuité des deux précédentes, puisqu’elle proposera des expériences de concerts en présentiel, ainsi qu’un ensemble de retransmissions en ligne. Un appel à candidatures a également été lancé pour les artistes souhaitant participer à la 9e édition de Visa for Music.

Bruits de coulisses

Selon nos informations, les festivals Jazzablanca et Tanjazz seront également de retour. Pour l’instant, aucune date ni programmation n’ont encore été dévoilées. Le grand absent demeure jusque-là le Festival Mawazine, qui n’a fait aucune annonce officielle depuis mars 2020. Celui-ci se déroulant habituellement entre mai et juin, il est fort probable que la 19e édition du Festival Mawazine n’ait lieu qu’en 2023.