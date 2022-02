Washington : Antony Blinken s’entretient avec Staffan de Mistura, envoyé personnel du SG de l’ONU au Sahara

Après sa tournée dans la région, et sa rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies Staffan de Mistura s’est entretenu jeudi 3 février à Washington avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Lors de cette réunion, Blinken a souligné “l’engagement continu des États-Unis à soutenir les efforts de Staffan de Mistura dans la conduite du processus politique de l’ONU” pour le Sahara, a indiqué le porte-parole du Département d’État américain, Ned Price, dans un communiqué.

Les deux diplomates ont également discuté de “l’engagement diplomatique avec les partenaires internationaux pour renforcer un processus politique crédible qui conduira à une résolution durable et digne du conflit au Sahara”.

Pour rappel, Staffan de Mistura a effectué, entre le 13 et le 17 janvier, une tournée dans la région. Lors de cette tournée, le diplomate onusien s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le président de la Mauritanie, Mohammed Oueld El Ghazouani, avec l’envoyé spécial algérien chargé de la question du Sahara et des pays du Maghreb, Amar Belani, ainsi qu’avec les représentants du front Polisario.

Il a également rencontré par la suite, à Washington, le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares.