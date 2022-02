Hamid Tawfiki, directeur général de CDG Capital : “Il faut agir en chaîne de valeur et non en silo”

T elQuel : La persistance du virus à travers le variant Omicron tempère les espoirs d’un net rebond de l’économie en 2022. Quelles opportunités et quels défis entrevoyez-vous au cours de cette année qui débute ?

Hamid Tawfiki : Tout a été dit sur l’Omicron : son déguisement, ses ressemblances, ses nuances, sa contagiosité et son réel impact. Mais que retenir in fine de cette histoire qui ne cesse de bégayer ? Le stop-and-go, avec des vagues à répétition, nous crée bien des émotions, mais use aussi nos motions.

“Il est temps de faire éclore l’émergence de notre pays” Hamid Tawfiki

Nous sommes indéniablement condamnés à nous y acclimater et à nous déshabituer des conforts (dé)passés. Nous aurons à transformer l’intranquillité en quiddité. La crise nous impose de passer du mode “solide et immobile” au mode “anti-fragile & mobile”. En d’autres termes, oser prendre la mer dans une embarcation…