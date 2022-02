Youssef Chraibi, CEO d’Outsourcia : “Nous avons perdu la bataille des coûts, mais notre maîtrise du métier reste forte”

T elQuel : Quels sont les défis à relever en 2022 sachant que la pandémie n’est pas définitivement derrière nous et que le mot d’ordre du gouvernement est toujours d’accélérer la vaccination ? Le chef du gouvernement l’a encore récemment prouvé devant les patrons, les syndicats et les collectivités territoriales…

Youssef Chraibi : Personnellement, j’ai du mal à comprendre cette obsession autour du variant Omicron. Les dégâts les plus importants ont été générés par les premiers variants. Nous le savons pertinemment aujourd’hui. Les années 2020 et 2021 ont été des années noires pour certains secteurs d’activité et les acteurs les moins armés n’ont pas pu y survivre. Je pense que l’on peut dire aujourd’hui que la crise sanitaire est derrière…