Miramar : Casamémoire réagit à la démolition de l’Hôtel et du Casino de Mohammedia

Militant pour la sauvegarde du patrimoine national, les membres de l’association Casamémoire ont exprimé, ce mercredi 2 février, dans un communiqué, leur tristesse face à la démolition du Casino et de l’Hôtel Miramar de Mohammedia.

Les deux bâtiments figuraient sur la liste d’inventaire réalisée par l’agence urbaine dans le cadre du plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine architectural du grand Casablanca, ce qui avait justifié le dépôt d’une demande d’inscription à la liste du patrimoine national auprès du ministère de la Culture en 2014.

Faisant partie d’un ensemble urbain “exceptionnel” du centre-ville de Mohammedia et symbolisant l’identité balnéaire de cette dernière, les deux bâtiments construits initialement en 1929 et en 1933 ont connu un agrandissement et une extension réalisés par l’architecte Albert Planque, auteur de nombreuses prouesses architecturales à Mohammedia.

La démolition de ces “authentiques joyaux du tourisme national” est ainsi considérée comme une réelle atteinte au patrimoine architectural de la ville. Ainsi, Casamémoire souhaite à travers son communiqué attirer l’attention de l’opinion publique et de la société civile sur les dégâts irréparables subis par ce patrimoine et les atteintes à la mémoire de la ville de Mohammedia, suite à ces démolitions réalisées “en flagrant mépris des efforts consentis pour la préservation du patrimoine national”.