Rabat : des ouvriers protestent contre la suspension de la décharge d’Oum Azza

Dans un communiqué publié mardi 4 janvier, le bureau syndical local de la société Teodem, filiale marocaine de Pizzorno, qui exploitait jusqu’en juillet 2020 le centre de tri d’Oum Azza à quelques kilomètres de Rabat, a dénoncé la suspension « sans préavis » de la décharge.

Le bureau syndical a également appelé les parties concernées à la « réouverture immédiate de la décharge, tout en préservant tous les droits et acquis du personnel », selon le communiqué. Le syndicat a également appelé à un « sit-in devant la décharge ce jeudi 6 janvier, à partir de 10 heures ».

Selon les protestataires, l’Etablissement de coopération intercommunale (ECI) Al Assima et la direction de la société Teodem sont tous les deux responsables de la situation actuelle de la décharge ainsi que celle du personnel.

Pour rappel, au printemps 2021, après de fortes pluies, des taches noirâtres étaient apparues sur l’Oued Bouregreg. La décharge d’Oum Azza avait été immédiatement pointée du doigt. “Un des bassins de lixiviat ((jus toxique produit par la fermentation des déchets enfouis, ndlr) a cédé sous l’effet de la pluie et s’est déversé dans l’oued Akrach, un des affluents du Bouregreg”, expliquait le conseiller communal de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) de Rabat, Omar El Hyani.

Au mois d’août, l’ECI avait désigné le français Veolia pour la gestion et l’exploitation de la décharge et des trois centres de transfert, et ce, pour les vingt prochaines années.

En novembre, l’ECI avait lancé un appel d’offres à 53 millions de dirhams pour trouver un prestataire chargé du transfert des déchets et lixiviats vers le centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) d’Oum Azza, dans la banlieue de la capitale.