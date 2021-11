Affrontements entre Ultras à Dar Bouazza : aux origines de la violence

La journée ensoleillée et paisible du dimanche 28 novembre s’est transformée en cauchemar pour les habitants et visiteurs de la commune côtière de Dar Bouazza, au sud de Casablanca. En cause, deux groupes de jeunes, visiblement affiliés à des Ultras rivaux de la métropole, s’étaient donné rendez-vous dans la région pour s’affronter, provoquant la panique générale parmi les riverains. Après leur passage, bris de glace, pierres et barres de fer jonchaient la chaussée, dans des images que les internautes n’ont pas hésité à comparer à des scènes de guerre. D’après les témoignages recueillis par TelQuel et diffusés dans les différentes vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les membres de ces groupes étaient munis de pierres, de béquilles et d’armes blanches, causant d’importants dégâts matériels. Si leur ampleur n’a pas été mesurée, plusieurs dizaines de voitures auraient été saccagées, selon ces…

