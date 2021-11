Modanisa se lance officiellement au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Après un succès retentissant en Turquie, dans les pays du golfe, en Egypte, dans les pays d’Europe à forte population musulmane et aux États-Unis, la marque internationale turque de vêtements modestes a choisi le Maroc comme première destination de son plan d’expansion en Afrique du Nord.

« MODANISA est aujourd’hui le leader mondial de la Modest Fashion ou ‘La Mode Modeste’. Quand nous avons lancé ce projet en 2011, notre vision était simple mais claire : Permettre à la femme musulmane de porter des vêtements qui correspondent à son style et à l’ère moderne. 10 ans plus tard, nous représentons plus de 1.000 marques et proposons plus de 100.000 produits dans une large gamme de hijabs, tenues de sport et de prêt-à-porter, que nous livrons à nos clientes dans 140 pays » déclare Samim Sürel, Vice-président Marketing et Marques.

« Nous sommes ravis de consolider notre relation avec nos clientes marocaines. Nous avons pris le temps de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes et nous sommes ravis de pouvoir y répondre. » explique Samim Sürel.

Le succès planétaire de Modanisa est largement dû à sa compréhension très fine des besoins de ses clientes ainsi que de leurs attentes et surtout des valeurs dans lesquelles elles se reconnaissent.

Et ce sont justement ces valeurs communes qui ont captivé Halima Aden, un des mannequins les plus réputées du monde et ont encouragé la mannequin américano-somalienne à signer un contrat comme première ambassadrice mondiale de Modanisa.

Halima Aden s’était faite remarqué pour la première fois dans le concours Miss Minnesota USA en 2016 comme la première femme à participer portant un hijab et un burkini.

Après avoir fait la couverture de magazines de renom et avoir travaillé pour les plus grandes marques de luxe, Halima Aden a finalement quitté le monde de la mode en Novembre 2020 parce qu’elle « sentait que son hijab et son identité étaient compromis ».

Son retour au monde de la mode s’est fait selon ses propres règles. Fidèles à leur slogan « Être Soi-même », Halima a trouvé en Modanisa le partenaire parfait.

« Je suis très heureuse de collaborer avec Modanisa. Cette marque a toujours été présente dans ma carrière: mon premier défilé de mode modeste, ma première collection, et maintenant, mon premier rôle mondial dans l’industrie de la mode, tout cela s’est produit avec Modanisa. La marque partage ma foi et mes valeurs, et respecte pleinement mes choix en tant que femme musulmane. Je suis de retour chez moi », a affirmé Aden dans un communiqué de presse.