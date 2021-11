Douanes, Impôts, Budget… ces nouvelles attributions que Fouzi Lekjaa n’a “pas demandées”

La nouvelle a été publiée au Bulletin officiel n°7036 le 4 novembre, et le 6 novembre sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Un arrêté cosigné par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui et par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, prévoit de déléguer un ensemble d’attributions au ministre chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Comme l’indique l’article premier du texte, les nouveaux champs de compétences attribués au haut fonctionnaire et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMR) sont toutes relatives à “l’élaboration des Projets de loi de finances” pour “veiller à leur exécution”. Il est ainsi “autorisé à prendre en charge les dépenses”.

“Fouzi Lekjaa se déclare “prêt à contribuer à l’effort du gouvernement”, quel que soit son poste, “dans l’intérêt de la nation”

En ce sens, la ministre…