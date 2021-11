Un groupe Facebook marocain impliqué dans le détournement de l’avion qui reliait Casablanca à Istanbul

Le plan de détournement d’un avion de la compagnie Air Arabia, qui reliait Casablanca à Istanbul le vendredi 5 novembre, a été conçu sur un groupe Facebook marocain de 15.000 followers, baptisé “Brooklyn” et soi-disant dédié à récolter des fonds à des fins sociales, ont indiqué ce lundi des sources proches de l’enquête à l’agence de presse espagnole EFE.

“Des sources proches de l’enquête ont confirmé la relation directe entre les membres de ce groupe et les événements survenus vendredi dernier vers 19 h, qui ont conduit au blocus de l’aéroport de Majorque pendant trois heures et demie”, souligne la même source.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

L’avion, qui assurait la liaison entre le Maroc et la Turquie, avait dû atterrir d’urgence à l’aéroport de Palma, dans l’archipel espagnol des Baléares, à cause du malaise feint par un passager. Lors de son évacuation à l’hôpital, une vingtaine de personnes, essentiellement des Marocains, ont quitté l’appareil et ont fui par le tarmac. Samedi, douze personnes ont été arrêtées et douze autres étaient recherchées.

L’homme qui a feint le malaise, arrêté par la police, avait déjà été arrêté l’année dernière à Marbella et a un casier judiciaire pour atteinte à l’autorité, résistance et dommages.

Un plan fomenté dès juillet ?

Ce plan d’immigration illégale aurait été fomenté dès le mois de juillet dernier sur Facebook. “Les gars, écoutez, la majorité veut émigrer. Suivez ce plan : nous avons besoin de 40 volontaires, tous ceux (du groupe Facebook) Brooklyn qui réservent un avion pour la Turquie survolant l’Espagne”, était-il écrit dans un message posté sur le mur du groupe Facebook. Selon les instructions données dans le message, un passager devait simuler un malaise pour faire atterrir l’avion d’urgence en Espagne et permettre aux autres de s’enfuir.

“Les gars, écoutez, la majorité veut émigrer. Suivez ce plan : nous avons besoin de 40 volontaires” Message posté dans le groupe

Selon un des administrateurs de la page Facebook contacté par l’agence EFE, cette publication aurait été écrite par un certain Y. S. “pour rire” et non dans l’intention réelle d’organiser une tentative d’émigration clandestine.

Néanmoins, après l’atterrissage d’urgence de l’avion et avant que le nom du groupe ne soit divulgué publiquement, Y. S. a posté sur son mur Facebook un message disant que ce qui s’est passé montre que le groupe Brooklyn est “une légende”. Le message, accompagné d’une capture d’écran du post Facebook du plan publié en juillet dernier, a été supprimé depuis.

Interpellé ce lundi 8 novembre par le Parti populaire (PP, parti d’opposition) sur la gestion de cet événement, le gouvernement espagnol, par le biais de sa porte-parole Isabel Rodríguez García, a indiqué, lors d’une conférence de presse après le Conseil des ministres : “Tout incident survenant dans notre pays dans cette zone est susceptible d’être évalué pour améliorer et renforcer les protocoles nécessaires.”

La responsable a également tenu à mettre en avant “le travail des forces de sécurité de l’État et des juges qui sont en fin de compte ceux qui gèrent actuellement cette affaire”, à qui elle a exprimé “tout son soutien”, rappelant qu’“ils ont déjà procédé à une large arrestation de ces personnes, qui sont traduites en justice”.