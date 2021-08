Reportage : prêts à tout pour rejoindre Sebta, encore et encore

Du 16 au 19 mai, entre Fnideq et Sebta, plus de 8000 Marocains et Subsahariens, selon les chiffres espagnols, ont tenté de gagner la ville occupée. Ils ont réussi à maintes reprises à franchir la frontière, mais ont toujours été sommés de faire demi-tour, et sont pourtant toujours prêts à tout pour rejoindre l’Europe. Reportage.