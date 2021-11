Marche verte : Mohammed VI se projette au-delà du contexte de tension autour du Sahara

Dans un discours fort et offensif, le roi a réaffirmé la souveraineté du Maroc sur le Sahara, lui conférant plus que jamais un caractère non négociable. Dans la lignée des précédentes allocutions, ce discours aux fortes tonalités internationales indique que le royaume n’engagera plus “aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain”.

Par La Rédaction