Suite aux accusations algériennes, “le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre”

Si l’Algérie veut la guerre, le Maroc n’en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale”, a déclaré à l’AFP cette source, qui a déploré des “accusations gratuites” contre le Maroc.

“Si l’Algérie souhaite entraîner la région dans la guerre, à coups de provocations et de menaces, le Maroc ne suivra pas, a insisté la même source, qui a requis l’anonymat. Le Maroc n’a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations.”

Les autorités marocaines n’ont pas fait de commentaire dans l’immédiat. Dans un communiqué, la présidence algérienne a dénoncé l’assassinat de trois citoyens algériens le 1er novembre lors du bombardement de leurs camions sur la route assurant la liaison entre Nouakchott (Mauritanie) et Ouargla (sud de l’Algérie).

Selon le communiqué, “plusieurs facteurs désignent les forces d’occupation marocaines au Sahara occidental comme ayant commis, avec un armement sophistiqué, ce lâche assassinat”. La présidence algérienne ne précise pas l’endroit exact du bombardement. Mais selon le site spécialisé algérien menadefense.net, les camionneurs algériens ont été “tués à Bir Lahlou au Sahara occidental”.

Selon la source marocaine, cette zone est “empruntée exclusivement par des véhicules militaires des milices armées” du Front Polisario. “On s’étonne donc de voir les autorités algériennes évoquer la présence d’un camion qui se trouverait dans cette zone, eu égard à sa nature juridique et à son utilisation à des fins militaires”, a-t-elle argumenté.