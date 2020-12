Ouverture de consulats au Sahara : métamorphose en plaques

Deux paires de ciseaux sur un même ruban rouge et vert, comme une faux cisaille les épis. Depuis une année, c’est la même mélodie qui se joue tour à tour à Laâyoune et Dakhla sans qu’une fausse note ne vienne perturber un moment réglé comme du papier à musique. Un cérémonial où s’amassent les objectifs venus capturer l’instant, ainsi que les visages de quelques notables locaux et membres de délégations étrangères accueillis pour l’occasion. En chef d’orchestre, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a ainsi inauguré une nouvelle moisson de consulats au Sahara. Depuis le 18 décembre 2019, date de l’inauguration du consulat des Comores à Laâyoune — le premier dans les provinces du sud —, le ministre des Affaires étrangères a répété le coup porté sur le ruban à…