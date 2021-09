Accords Maroc-UE : “Sérénité et calme” à Rabat malgré la secousse luxembourgeoise

Ce mercredi 29 septembre, une nouvelle bataille a été déclarée dans la guérilla juridique que mène le Polisario au Maroc. Surfant sur une procédure judiciaire entamée au cœur des années 2010, le Polisario avait lancé dès le mois de mars 2019 les procédures pour un recours visant les accords agricole et de pêche qui lient le Maroc à l’Union européenne (UE) et qui incluent le Sahara, scellés par Rabat et Bruxelles en janvier et février 2019. Un recours qui a fait mouche puisque le Tribunal de l’Union européenne, instance qui dépend de la Cour de justice de l’UE, a publié une décision prévoyant l’annulation de ces accords ce 29 septembre. Une décision qui ne semble toutefois pas soulever d’inquiétude du côté de la diplomatie marocaine, comme en témoigne cette source diplomatique contactée par TelQuel.

