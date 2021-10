VIVO atteint la quatrième place des expéditions mondiales de smartphones au troisième trimestre 2021, selon Canalys

Les chiffres trimestriels précédents de Canalys indiquent que Vivo est resté dans le top 5 des expéditions mondiales de smartphones au cours des quatre derniers trimestres2. Selon le rapport trimestriel mondial d’IDC sur les téléphones mobiles3, vivo a dominé le marché chinois des smartphones au deuxième trimestre 2021, et a maintenu une forte dynamique de croissance.



En s’appuyant sur un état d’esprit local et sur sa compréhension de la culture et de la gestion locales, vivo continue de s’étendre à d’autres marchés et d’accélérer sa mondialisation. À l’heure actuelle, vivo a étendu son réseau de vente à plus de 50 pays et régions, et est apprécié par plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde.