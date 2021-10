realme crée une unité commerciale internationale et nomme Madhav Prakash Sheth au poste de président.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Madhav Prakash Sheth, le vice-président de realme, sera le président de la nouvelle division internationale et responsable des activités de realme à l’étranger et rendra compte directement au fondateur et PDG de realme, Sky Li.

En 2018, Madhav rejoint l’entreprise à sa création pour diriger et accroître la notoriété de realme sur le marché indien et européen. Sous sa direction, realme est devenue l’une des marques technologiques les plus populaires auprès des jeunes, ainsi que la marque de smartphones à la croissance la plus rapide dans ces régions. Il a ainsi pu acquérir une profonde connaissance approfondie du marché mondial et une grande expérience de la vente.

« Madhav a apporté d’énormes contributions au développement des activités de realme à l’international dans le passé, et nous sommes convaincus qu’à l’avenir, Madhav conduira realme à faire de nouvelles percées et à proposer les produits de realme avec des technologies d’avant-garde et des designs tendance adaptés à davantage de jeunes dans le monde », a déclaré Sky Li, Président Directeur Général et fondateur de realme.