Emirates récompense les Petites et Moyennes Entreprises qui visitent l’Expo 2020 Dubaï 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans le cadre de cette offre, spécialement conçue pour les PME, la compagnie aérienne octroie des points Emirates Business Rewards supplémentaires aux membres de son programme de fidélité dédié aux entreprises, pour les vols vers Dubaï pendant la durée de l’événement. Les membres d’Emirates Business Rewards qui réservent leurs vols vers Dubaï avant le 15 novembre 2021, pour les voyages effectués jusqu’au 31 mars 2022, verront leur solde de récompenses augmenter plus rapidement en gagnant 25% de points Business Rewards supplémentaires sur leur voyage. L’offre permettra aux entreprises de gagner 1,25 point pour chaque dollar américain dépensé sur les vols vers la ville hôte de l’Expo.

Les points Business Rewards peuvent être échangés contre des billets d’avion et des surclassements pour les personnes éligibles de l’entreprise inscrite au programme, y compris les propriétaires de l’entreprise, leurs employés, ou encore les invités. T&C s’appliquent.

Plus de 20 000 PME sont actuellement inscrites au programme Emirates Business Rewards et plusieurs avantages sont offerts à sa base de membres, incluant des sociétés de services et de conseil, des fournisseurs de technologies, de commerçants ainsi que des entreprises de divers secteurs, tels que l’immobilier, la construction, les technologies de l’informatique et la santé.

L’Expo 2020 Dubaï est ouverte au grand public et aux entrepreneurs de tous les coins du monde qui peuvent profiter des opportunités rendues possibles grâce à l’Exposition universelle la plus grande et la plus diversifiée jamais organisée, avec la riche programmation d’événements et d’opportunités leur permettant de développer leurs activités, construire et entretenir leurs réseaux d’affaires et s’ouvrir sur de nouveaux marchés.

Avec 192 pays participant à l’événement, l’Expo 2020 Dubaï devrait attirer 25 millions de visiteurs, dont 17 millions seront internationaux. Il s’agit également de la toute première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie du Sud (MEASA), offrant aux entreprises une plateforme pour capitaliser sur les perspectives présentées par le vaste marché qui connait une évolution rapide et composé d’un total de 3,5 milliards de consommateurs.

Sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur », le riche programme de l’Expo 2020 Dubaï vise à inspirer les gens en présentant les meilleurs exemples de collaboration, d’innovation et de coopération du monde entier, et en réunissant les meilleurs esprits pour trouver des solutions aux défis majeurs en matière de durabilité, de mobilité et d’opportunités. Les PME visitant l’événement universel peuvent tirer profit de son énorme potentiel d’opportunités commerciales et profiter simplement de six mois d’art, de culture et de divertissement dans les pavillons nationaux ainsi que les pavillons spéciaux pour avoir un aperçu de l’avenir et des innovations qui feront la différence dans le monde de demain