David T. Fischer et Robert Greenway, VRP discrets du Maroc, en tournée éclair dans le royaume

Ambassadeur furtif des Etats-Unis à Rabat (de décembre 2019 à janvier 2021) sous la mission diplomatique duquel le Maroc a décroché la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara par l’administration Trump, David T. Fisher n’a pas coupé le cordon avec le royaume. Le businessman, propriétaire d’un des réseaux de vente de voitures les plus tentaculaires des Etats-Unis, The Suburban Collection basé dans le Michigan, a troqué son costume de diplomate contre celui de VRP pour le royaume. Accompagné de son épouse Jennifer, d’une délégation d’hommes d’affaires et d’anciens ambassadeurs américains, Fischer, apprend TelQuel, a effectué une tournée éclair au Maroc entre le 22 et le 25 juin. Selon nos sources, l’ex-ambassadeur s’active à vanter les attraits économiques du royaume et tente d’explorer des possibilités d’investissement pouvant intéresser son réseau outre-Atlantique. En véritable “commercial” de la destination business Maroc, Fischer, décoré le 6 juin dernier…

