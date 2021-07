Les solutions AVEVA aident Henkel à favoriser la durabilité sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Avec AVEVATM System Platform, AVEVATM Historian et AVEVATM Manufacturing Execution System, Henkel contrôle et minimise sa consommation d’énergie, ce qui lui a permis de réaliser une économie de 8 millions d’euros en 2020, dans la droite ligne avec son objectif de diviser par trois sa consommation énergétique.

Le département Laundry & Home Care de Henkel, qui place la durabilité au cœur de sa stratégie, souhaitait réduire sa consommation d’énergie et se conformer aux normes ISO 50001 sur l’ensemble de ses sites de production. Grâce aux solutions AVEVA installées par EMP Etteplan GmbH, l’équipe a pu optimiser avec succès la collecte, l’utilisation et la communication des données sur la consommation d’énergie et les émissions sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. Ainsi, l’équipe a amélioré l’efficacité des ressources de la supply chain de la production sur site de 5 à 6 % par an.

« Lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre les solutions d’AVEVA, en 2013, nous réalisions déjà une économie d’énergie de 3 % par an sur chaque tonne de produit fabriqué » rappelle Wolfgang Weber, Corporate Director, Digital transformation & Engineering Laundry & Home Care, de Henkel. « Lorsque leur implémentation a été finalisée, nous avions déjà enregistré une nette augmentation de notre efficacité énergétique. Par exemple, le système de gestion environnementale (Environmental Management System – EMS) fourni par AVEVA a permis de réduire la consommation d’énergie (en kWh/t) de Henkel jusqu’à 16 % en 2020 par rapport à notre fonctionnement habituel. L’énergie ainsi économisée équivaut à la capacité nécessaire pour alimenter les habitants de deux capitales européennes, Amsterdam et Vienne, soit trois millions de personnes ».

Utiliser la technologie pour produire des résultats durables à tous les niveaux

Les solutions flexibles d’AVEVA ont permis au département Laundry & Home Care de Henkel de satisfaire à toutes les exigences en matière d’architecture du système d’information nécessaires pour réaliser ces économies d’émissions. Le projet, qui intégrait la solution de surveillance de l’énergie basée sur AVEVA System Platform et AVEVA Historian, a commencé à procurer des avantages vérifiés en moins de 18 mois.

« De nombreuses entreprises cherchent aujourd’hui à privilégier des pratiques commerciales durables ; AVEVA a fait de grands progrès vers cet appel universel à l’action en développant des solutions technologiques qui contribuent à réduire efficacement l’empreinte environnementale des acteurs de l’industrie » déclare Kim Custeau, Senior Vice President APM and MES, AVEVA. « Les technologies numériques jouent un rôle essentiel dans la réalisation des ambitions des entreprises en matière de développement durable et AVEVA est prêt à aider ses clients à prendre en charge leurs objectifs de durabilité ».

« Nos offres permettent à nos clients d’intégrer leurs solutions existantes de manière transparente, en fournissant des analytiques avancées favorisant la prise de décision durable grâce à des informations exploitables. Notre objectif est de continuer à travailler avec des leaders mondiaux comme Henkel, avec lesquels nos objectifs commerciaux sont technologiquement avancés et alignés pour soutenir les objectifs mondiaux en matière de durabilité », ajoute Kim Custeau.

« Selon nos prévisions, les logiciels AVEVA continueront à fournir la technologie dont Henkel Laundry & Home Care a besoin pour atteindre ses objectifs », déclare le Dr Dirk Holbach, Corporate Senior Vice President, Global Supply Chain Laundry & Home Care, Henkel. « Le développement durable et l’utilisation efficace des ressources sont fermement ancrés dans les valeurs d’entreprise de Henkel – et ce, depuis longtemps. Nous avons été l’une des premières entreprises à entreprendre de publier un rapport annuel sur la durabilité, il y a trente ans de cela ; aujourd’hui, nous avons les yeux rivés sur nos objectifs de durabilité à long terme et nous sommes fiers que notre engagement ait été récemment reconnu par le World Economic Forum, qui a désigné plusieurs de nos usines comme des modèles en matière de durabilité. »