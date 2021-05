[Le Scan] Sebta : au cœur de la marée humaine

C’est une véritable marée humaine sur fond de tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid. L’arrivée de plusieurs milliers de migrants à Sebta a provoqué une onde de choc en Espagne et en Europe. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, n’a d’ailleurs pas mâché ses mots. Selon lui, l’UE “ne se laissera intimider par personne” sur le thème migratoire.

Comment en est-on arrivés là ? Quelle situation sur place ? Y aura-t-il un avant et un après Sebta dans la politique migratoire entre l’Europe et le Maroc ?

Pour Le Scan, le podcast d’actualité de TelQuel, Landry Benoit reçoit Jassim Ahdani, journaliste TelQuel et envoyé spécial sur place, Javier Ortazu, chef du bureau de l’agence de presse espagnole EFE au Maroc, et Mehdi Alioua, sociologue et ex-président du GADEM (Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants).