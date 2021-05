Le Scan, Le Ring, Qitab : TelQuel enrichit sa gamme de podcasts

Bob Marley qui s’invite dans un podcast sur la crise interne au PJD à propos de la légalisation du cannabis, voilà la nouvelle signature du podnews Le Scan. Le premier podcast d’actualité porté par un média au Maroc promet de rendre l’actualité plus comestible et plus fluide entre notes musicales, génériques de films et archives historiques.

Animé par le journaliste et animateur Landry Benoit, Le Scan plonge l’auditeur dans une conversation avec un journaliste de la rédaction de TelQuel et propose un regard d’un expert économique ou d’un acteur politique, associatif, culturel ou sportif. “L’idée est de vous faire passer un bon moment tout en parlant de sujets divers et sérieux”, déclare Landry Benoit, nouveau rédacteur en chef audiovisuel de TelQuel Média.

Le Scan est un podcast quotidien, du lundi au vendredi, accessible sur toutes les plateformes de podcasts et streaming (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer).

Rachid Hallaouy monte sur Le Ring

Autre nouveauté podcast, l’arrivée du Ring, dès aujourd’hui. Aux sons d’ambiance d’un véritable ring de boxe, le journaliste Rachid Hallaouy recevra chaque mercredi un invité qui fait l’actualité. Dans un combat en trois rounds, ce dernier est cuisiné et doit défendre ses idées au risque de tomber K.O. Un format innovant et percutant.

L’invité du premier Ring, ce mercredi 19 mai, est Jalil Benabbés-Taarji, président de l’Association nationale des investisseurs touristiques (ANIT). Le Ring sera accessible chaque mercredi dès 18 heures sur le site de telquel.ma et les plateformes de streaming.

Qitab, le podcast du livre

Côté culture, le podcast littéraire Qitab porté par les journalistes Soundouss Chraïbi et Murtada Calamy poursuit son bonhomme de chemin. Lancé en décembre 2020, Qitab fait découvrir œuvres et auteurs dans un format convivial.

Le podcast du livre est un rendez-vous hebdomadaire parfait pour s’évader et enrichir sa bibliothèque.