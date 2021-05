En Inde, 26 cas d’hémorragie et de coagulation détectés après injection du vaccin AstraZeneca

Le gouvernement indien a annoncé que 26 patients ayant reçu une injection du vaccin AstraZeneca souffrent de potentiels hémorragies et coagulation du sang. C’est ce qu’a annoncé ce lundi 17 mai le ministère de la Santé indien, rapporté par l’agence Reuters. “Il existe un risque très minime mais définitif d’événements thromboemboliques”, rapportent les données publiées par le gouvernement.

Pour rappel, en plus du vaccin Sinopharm, 7 millions de doses AstraZeneca produites par le Serum Institute of India ont servi à la campagne de vaccination au Maroc. Le dernier arrivage, en provenance d’Inde, remonte au 24 février avec un million de doses réceptionnées, avant la suspension des livraisons en provenance de ce pays en raison de la flambée des cas et de l’apparition d’un variant local.