Simon Skira : “Je veux devenir le premier président de région de confession juive”

Le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a annoncé, le 18 février, la candidature d’un Marocain de confession juive aux prochaines élections communales et régionales à Casablanca. Ce Marocain, c’est Simon Haïm Skira. Natif de Casablanca, il n’a eu de cesse d’œuvrer pour le Maroc et ses relations avec Israël. Cette fois, le défi est tout autre : briguer la présidence de la région complexe de Casablanca-Settat.

TelQuel : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux élections régionales de Casablanca ?

Simon Skira : Je vois que beaucoup de choses au Maroc peuvent être encore meilleures, je veux participer aux changements notamment de ma ville et de ma région. Je me sens redevable à mon pays et je veux aider par mon expérience à développer la région de Casablanca-Settat.

Pourquoi s’être…