Spoutnik-V, le vaccin russe paré au décollage au Maroc ?

La fusée pharmaceutique Spoutnik-V bien partie pour s’approcher de l’orbite marocaine ? L’idée n’est pas incongrue, loin de là, et les contacts sont réels. Le vaccin, sur lequel le président russe Vladimir Poutine mise beaucoup, pourrait bien être l’invité surprise d’une campagne de vaccination qui avance bon train dans le royaume, le cap des deux millions de piqûres ayant été franchi ce 18 février. C’est que le sérum développé par Moscou commence à convaincre en dehors de ses frontières, et en particulier les plus sceptiques. Autorisé dans 26 pays, le vaccin russe fait de l’œil à l’Union européenne qui adopte désormais un autre discours alors qu’elle s’était montrée réticente au départ. Argument sanitaire oblige : la parution d’une étude dans la revue scientifique The Lancet, le 2 février, fait…