Sahara, les dessous de la reconnaissance américaine

Il est 17h10 lorsqu’un tweet de Donald Trump fait l’effet d’une bombe au Maroc ce 10 décembre. À l’issue d’un entretien téléphonique avec le roi Mohammed VI, le président américain annonce, à travers une série de tweets, que son pays reconnaît désormais la marocanité du Sahara et que la normalisation des relations entre le Maroc et Israël allait avoir lieu. Des développements majeurs, fruits d’un travail de rapprochement long de deux ans entre Rabat et Washington.

Les petits plats dans les grands

À la source de cette proximité nouvelle, un ftour partagé un soir de mai 2019. Au palais royal de Rabat, le roi Mohammed VI reçoit Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain, également responsable du dossier israélo-palestinien au sein de l’administration Trump. Aux côtés du mari d’Ivanka Trump, Jason Greenblatt, un proche de Donald Trump qui conseille le président américain sur les relations avec Israël. Officiellement, c’est en…