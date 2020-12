Revue de presse étrangère: des réactions contrastées à un “Great Deal” parfois contesté

Nasser Bourita l’a sûrement bien compris. Pour capitaliser dans ce moment d’emballement suscité par une annonce tombée à l’improviste, le ministre des Affaires étrangères a rapidement pris les devants à l’étranger.

Deux interventions, une pour l’agence de presse russe Sputnik, l’autre au grand média du monde arabe, la chaîne qatarie Al Jazeera. De quoi rassurer sur une reconnaissance américaine “ de la souveraineté du Maroc sur le Sahara [qui] ne s’est pas faite en échange du rétablissement des relations avec Israël ”, chez le premier, et affirmer, en direct chez le second, que ce développement “ne se ferait pas au détriment de la cause palestinienne”. Des sorties…