À cause du Covid-19, un mariage Saham-Sanlam retardé ?

Le mariage Saham-Sanlam connaitrait-il des difficultés ? Dans son rapport financier du premier semestre 2020, le groupe sud-africain explique que «les synergies Saham-Sanlam prendront plus de temps qu’initialement prévu, en raison du ralentissement de la croissance économique dû au Covid-19 dans les régions où Saham est présente.» Contacté par TelQuel, une source au sein de Sanlam Pan Africa nous explique qu’il n’y a pas d’inquiétudes particulières par rapport à Saham Finances, les pays les plus impactés par la crise étant le Liban, l’Inde et l’Angola. Le groupe sud-africain s’attend à un repli entre 35% et 45% de son résultat net d’exploitation. Dans ce même rapport, Sanlam précise qu’elle reste convaincue que ces synergies peuvent être réalisées, mais qu’elle a décidé de « les laisser émerger comme écarts d’expérience positifs futurs. » L’écart d’expérience est, selon la norme comptable IFRS 17 relative aux contrats d’assurance, l’écart entre le flux…