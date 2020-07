Parution. “Des peurs et des hommes, Sous l’influence du Covid-19”

La pandémie de Covid-19 est venue nous rappeler nos fragilités et ébranler nos certitudes. Elle aura valeur de prise de conscience pour plus de sagesse. Des peurs et des hommes, sous l’influence du Covid-19 adopte une approche scientifique, théorique et pratique sur les principaux aspects de l’adaptation et ses perturbations. Le livre aborde les troubles psychologiques les plus fréquents, mis en exergue par la pandémie : insomnie, angoisse, inquiétude, deuil, syndrome de stress post-traumatique…

(Extrait de la quatrième de couverture “Des peurs et des hommes Sous l’influence du Covid-19”)

À propos des auteurs

Nadia Kadiri est professeure de psychiatrie, spécialiste et enseignante des thérapies cognitivo-comportementales, sexologue, spécialiste des Thérapies Cognitives et Comportementales à Casablanca.

Jamal Chiboub est psychiatre, spécialiste, formateur et superviseur en thérapie cognitive et comportementale.